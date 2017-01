AMMERZODEN - Ze stamt nog uit de tijd dat meisjes niet gingen studeren, maar netjes trouwden. Maar toen de kinderen oud genoeg waren, kon ze het niet laten.

Marie-José Enders, echtgenote van de huisarts in Ammerzoden, ging studeren. En met succes! Op haar 68ste werd ze benoemd tot bijzonder hoogleraar in de antrozoölogie. Een antrozoöloog houdt zich bezig met de relatie tussen mens en dier. Ze is de eerste en de enige antrozoölogieprofessor van Europa.