Facebookbericht maakte 72-jarige man woedend: zes jaar geëist voor steken ex

ARNHEM - Een 72-jarige man uit Nieuwegein heeft donderdag een celstraf van zes jaar en een contactverbod van vijf jaar tegen zich horen eisen. De man stond terecht voor poging tot moord, mishandeling en huisvredebreuk. In april 2016 viel hij een 72-jarige vrouw uit Arnhem, zijn ex-vriendin, aan met een mes.

De vrouw had vlak voor het incident hun relatie beëindigd. Op de avond voor de steekpartij kreeg de man een Facebookberichtje van de vrouw.

Daar was hij zo boos over, dat hij met een mes op zak van Nieuwegein naar Arnhem reed. Hij had de huissleutel nog en ging de woning van de vrouw binnen. In de slaapkamer viel hij haar aan met een mes. De vrouw verzette zich hevig. De verwondingen bleven beperkt tot lichte snijwonden.

'Vrouw vocht als een tijger'

De officier van justitie acht poging tot moord bewezen. Er zaten uren tussen het lezen van het Facebookbericht en de daad. De man gaf tijdens de rechtszaak aan de vrouw alleen maar bang te willen maken. Daar ging de officier van justitie niet in mee: 'De verdachte zegt zelf dat mevrouw vocht als een tijger, en ook het slachtoffer spreekt over een ware doodsstrijd.'

Uitspraak

Deskundigen vinden de man verminderd toerekeningsvatbaar. Tijdens zijn voorlopige hechtenis heeft hij ook twee keer een opgelegd contactverbod geschonden. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.