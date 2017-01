Gevonden in de grond: een glazen armband van 2000 jaar oud

GROENLO - De afgelopen dagen werden er al mooie vondsten gedaan bij archeologische opgravingen langs de N18, in Groenlo. Nu is er een mooie bijgekomen: een gele armband van glas.

Het sieraad komt uit de periode 100 voor tot 200 na Christus. Opvallend is dat er in die tijd nog helemaal geen glas werd gemaakt in Nederland. Het armbandje komt uit het Midden-Oosten.

'Het bezit van een klein stukje glas was in die tijd bijzonder', vertelt archeoloog Jeroen Flamman. 'Je gaf een klein stukje weg als cadeau. Het stuk dat we gevonden hebben is erg groot. Daarnaast hebben we bij Groenlo een kanonskogel gevonden uit de tijd van het Beleg van Groenlo, rond 1627.'

Er wordt gegraven in het buitengebied van Eibergen, Groenlo en Haaksbergen. 'Voor ons een interessant terrein', zegt Flamman. 'Hier is nog niet eerder een groot archeologisch onderzoek geweest. De opgravingen leveren nieuwe informatie op over de vroegere bewoners. We krijgen nu voor het eerst een goed beeld van wie hier woonden en waarom zij hier zaten.'

