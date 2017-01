Weer dode roofvogels in Achterhoek, politie denkt aan opzet

ULFT - In het buitengebied van Winterswijk zijn twee dode roofvogels gevonden. Het is al de tweede keer dit jaar dat er onder verdachte omstandigheden kadavers van vogels zijn gevonden.

'Ik kan niet zeggen of het een met het ander te maken heeft', vertelt wijkagent Willem Saris, die in verband met het onderzoek de exacte vindlocatie niet wil vertellen.

'Er zijn vlak bij elkaar twee dode roofvogels aangetroffen onder dermate verdachte omstandigheden dat we denken aan opzet. De vogels verkeerden verder namelijk in gezonde staat. Ze waren goed doorvoed, dus ze zijn niet overleden door honger of wat dan ook.'

Vergiftigd aas

Net als bij de vorige vondst denkt de politie dat er sprake is van vergiftigd aas. 'Dat kunnen we herleiden aan de symptomen van de kadavers', vertelt Saris. Het gaat daarbij onder meer om de verkrampte poten en het feit dat de kadavers dicht bij elkaar lagen.

Onderzoek in het laboratorium moet duidelijk maken of de zaken met elkaar te maken hebben.