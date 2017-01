Geen geld van provincie voor verwijderen asbestdaken

ARNHEM - De provincie gaat geen subsidie geven om versneld asbestdaken te saneren. Gedeputeerde Staten vinden asbestsanering niet een taak van de provincie, maar van eigenaren van gebouwen. Als er al een verantwoordelijkheid ligt bij de overheid, dan ligt die bij het Rijk en gemeenten, meent Gedeputeerde Staten.

In 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland vervangen zijn. Dat betekent dat in Gelderland de komende jaren nog 14,2 miljoen vierkante meter asbestdak verwijderd moet worden. Provinciale Staten hadden gevraagd om een subsidie per vierkante meter om de sanering te versnellen.

In een rekensommetje stellen Gedeputeerde Staten dat zo'n subsidie de provincie 13,5 miljoen euro kan kosten. Dat staat volgens hen niet in verhouding tot wat dat op kan leveren. De provincie Friesland heeft wel zo'n subsidie.

Gelderland verwijst in de plaats daarvan naar een subsidie van het Rijk. Voor asbestdaken groter dan 35 m2 kan daar een subsidie gekregen worden van 4,50 euro per vierkante meter.

Mogelijk oplossing voor kleine bedrijven en particulieren

De meeste subsidies werden tot nu toe gebruikt door bedrijven die zelf al genoeg geld hadden voor de sanering. Voor bedrijven met weinig geld is 4,50 euro subsidie niet genoeg om ze te verleiden, zegt de provincie. Het is daarom beter om te zorgen dat ondernemers en particulieren makkelijk geld kunnen lenen. De provincie wil gaan kijken of het daar iets in kan betekenen.