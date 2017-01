Nu lelijk, maar straks weer mooi: studenten knappen oude Citroën op

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Studenten autotechniek van de ROC Rivor in Tiel knappen hebben er hun handen meer dan vol aan. Ze knappen een oude stadsbus uit 1938 op. De Citroën-bus is voor zover bekend nog de enige van dit model dat bewaard is gebleven.

De studenten restaureren het onderstel van de bus. De carrosserie wordt door medewerkers van de stichting Veteraan Autobussen in Apeldoorn opgeknapt. Het Prins Bernhard Cultuurfonds betaalt deels aan de restauratie mee. Dat juist Tielse studenten helpen om de autobus te restaureren is bijzonder. De wagen deed dienst als stadsbus in Tiel. Op de zijkant van de bus staat zelfs nog het gemeentewapen van de Betuwse stad.



Het is de bedoeling dat de gerestaureerde bus tijdens het fruitcorso in 2018, net als vroeger, weer door de Tielse straten rijdt.