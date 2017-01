Erop uit in de natuur: Wintergasten in polder Arkemheen

ARNHEM - Wilt u er deze week een dagje op uit in de Gelderse natuur? Een selectie van de leukste Gelderse activiteiten vindt u hier:

Korte winterwandeling

Wilt u nog even genieten van de winterse natuur? Geniet van de silhouetten van de bomen en zie hoe de knoppen alweer aan de takken zitten. De boswachter vertelt over het ontstaan van landschap Bergharen. Let op: Dit gebied wordt gekenmerkt door een heuvelachtig zandterrein.

Datum: 25 januari

Plaats: Bergharen, Horssen

Meer informatie: Geldersch Landschap & Kasteelen

Foto: Yvonne Rutgers

Wintergasten in polder Arkemheen

Samen met vogelaar Wim Meijer gaat u naar de Arkemheense polder. Uit verschillende koude streken belanden duizenden vogels op deze plek. Hier vinden ze grazige weiden en voedselrijk water. U kunt onder andere ganzen, eenden en wilde zwanen zien.

Datum: 28 januari

Plaats: Nijkerk

Meer informatie: IVN

Otterlose winterwandeling

In de avondschemering kunt u onder begeleiding van een natuurgids genieten van een winterwandeling. De wandeling vindt plaats van 15:00 tot 17:00 uur. In de namiddag is er een grotere kans om wilde dieren te zien. De wandeling duurt circa 2 uur. Reserveren is verplicht.

Datum: 29 januari

Plaats: Otterlo

Meer informatie: Het Nationale park de Hoge Veluwe

Foto: Jan Bruil