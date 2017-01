'Ik geef nooit op.' 20 jaar stichting Mudanthe

Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - 25 jaar geleden ontvluchtte Charles Dickson Liberia. Het plan was om door te reizen naar de Verenigde Staten, maar hij bleef in Nederland. Via een azc in Lunteren, kwam hij uiteindelijk in Apeldoorn terecht. Daar richtte hij de stichting Mudanthe ( muziek dans theater) op die inmiddels al 20 jaar mensen samen brengt.

De stichting werkt in Apeldoorn zuid. Een arme wijk waar mensen met weinig geld terecht kunnen. Er worden naai- en taallessen gegeven, maar het begon allemaal met muziek. Samenbrengen van mensen is het doel. Eén van Charles' grote wensen is het kopen van de Finse school. Het gebouw dat ze al jaren huren. En die wens lijkt in vervulling te gaan nu de gemeenteraad positief is over verkoop. Het is een oud gebouw, maar hier wil de stichting nieuwe ambities waarmaken. Charles is directeur, maar hij krijgt volgens eigen zeggen niets betaalt vanuit Mudanthe. Oplaadbare ledlampen Jarenlang ging het financieel heel slecht met Mudanthe, maar het lijkt erop dat de financiele problemen voorbij zijn. Mede dankzij een gift van 150 duizend euro van iemand die gelooft in het werk van de stichting en waarmee Charles samenwerkt aan een nieuw bedrijf in oplaadbare ledlampen die in Nederland en Afrika op de markt worden gebracht. In de 25 jaar dat Charles hier woont, zag hij het maatschappelijk debat herharden. Maar ondanks dat blijft hij geloven in het samenbrengen van mensen.