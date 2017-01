Nieuwe band Gascoigne en voormalig profvoetballer op Mañana Mañana

VORDEN - Alan Gascoigne speelt met een nieuwe band op Mañana Mañana 2017. De nieuwe formatie bestaat uit vier muzikanten die gaan spelen onder de naam Gascoigne’s Quartet.

'We gaan wat blues en rock maken en een beetje funky. Dat wordt leuk, tenminste ik vind het leuk', vertelt een enthousiaste Gascoigne over de formatie. De nieuwe band zal onder meer bestaande muziek in een nieuw jasje gaan stoppen.



De organisatie van Mañana Mañana maakte donderdagochtend de eerste namen voor de editie van 2017 bekend. Onder meer Shaking Godspeed, MoonYard en Bjorn van der Doelen (voormalig voetballer van onder meer FC Twente en PSV, nu singer-songwriter) zijn op 15 tot en met 18 juni in Vorden te bewonderen.

