VIDEO: Jongeren toveren fabriek om in woonwijk

HARREVELD - Acht jongeren hebben de leegstaande fabriek De Bond in Harreveld omgetoverd tot een woonwijk. Ze verenigden zich in het burgerinitiatief CPO De Bond en presenteerden woensdag de acht nieuwe woningen.

'Het begon al een plek van overlast te worden', vertelt bewoner Dorus Wolters over de fabriek. 'Omdat we graag huizen wilden bouwen en de fabriek meer last dan gemak opleverde, hebben we besloten dit op te gaan zetten.'

Het initiatief kreeg tijdens het proces steun van zowel de gemeente als de provincie. De gemeente veranderde het bestemmingsplan van de locatie. 'Het aantal woningen wat eigenlijk gebouwd mocht worden was nul', vertelt de Harrevelder.

'Omdat we deze plek konden veranderen in een wijkje, hebben ze besloten om daar voorrang aan te verlenen.' De provincie verstrekte een subsidie om een procesbegeleider in te kunnen huren.

Wethouder enthousiast

Wethouder Vincent van Uem van Oost Gelre zag woensdag de presentatie verheugd aan. 'Het is een fantastisch initiatief om op zo’n manier jongeren van Harreveld met elkaar te verbinden', verklaart de wethouder. 'Zeker omdat ze het zelf gedaan hebben.'

Niet alleen het verbinden van jongeren aan Harreveld wordt positief ontvangen, volgens Wolters gaat dit initiatief ook leegstand tegen. 'In de meeste dorpen rondom Lichtenvoorde vindt vergrijzing plaats. Je zult er sneller leegstand vinden omdat mensen eerder in Lichtenvoorde gaan wonen.'