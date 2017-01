Pluimvee mag weer de weg op: vervoersverbod Boven-Leeuwen wordt opgeheven

BOVEN-LEEUWEN - Het vervoersverbod voor pluimvee bij Boven-Leeuwen wordt opgeheven. Een getroffen bedrijf in die plaats is na de ruiming gereinigd en ontsmet. Met ingang van vrijdag gelden er rond Boven-Leeuwen geen beperkingen meer voor het vervoer van onder andere levend pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Een vervoersverbod is een maatregel die bedoeld is om verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan. Zo'n verbod geldt in een straal van 10 kilometer rond een getroffen bedrijf, waar 19 december vogelgriep werd geconstateerd.

Woensdag werd bekend dat de beperkingen in het noorden van onze provincie ook zijn opgeheven. Het verbod op een deel van de Veluwe is opgeheven na een uitbraak in het Overijsselse Kampen.

De maatregelen kunnen op basis van de Europese regels 30 dagen na de reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf ingetrokken worden. Alle landelijke vogelgriepmaatregelen blijven wel van kracht.

