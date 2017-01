De Graafschap met Bannink als rechtsbuiten tegen FC Den Bosch

ARNHEM - Alexander Bannink begint vrijdag bij De Graafschap in de basis, Dean Koolhof juist niet. Tegenstander op De Vijverberg is FC Den Bosch.

Bannink verdringt Elvio van Overbeek naar de reservebank. Verder kan Tim Linthorst zeer waarschijnlijk niet spelen vanwege een oogkwetsuur. De lange centrumverdediger wordt vervangen door Bart Straalman, zo bevestigde trainer Henk de Jong.

Opvallend is verder dat ook Dean Koolhof niet mag starten. De Duivenaar stond vorige week tegen FC Eindhoven nog wel in de basis, maar werd al in de rust gewisseld. Bij de training donderdag in het stadion was Koolhof ingedeeld bij de reserves.

De Graafschap verloor tijdens het debuut van De Jong als coach met 2-1 van de Brabanders en blijven staan op een teleurstellende 16e plaats. Den Bosch staat slechts twee plekken hoger, maar heeft al wel acht punten meer. Voor De Graafschap dreigt een verloren seizoen.

Vermoedelijke opstelling: Bednarek, Nieuwpoort, Lammers, Straalman, Will; Diemers, Smeets, Driver; Bannink, Parzyszek, El Jebli.