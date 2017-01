Ontvoering Nunspeet was waarschijnlijk gerichte actie

Het busje dat bij de ontvoering gebruikt werd. Foto: Omroep Gelderland

NUNSPEET - De politie heeft nog steeds tien mensen op de ontvoeringszaak in Nunspeet zitten. In december werd in die plaats een man onder bedreiging van vuurwapens uit zijn auto gehaald. De politie gaat uit van een gerichte actie.

Op vrijdagochtend 2 december werd een man van 53 uit Doornspijk op de Oenenburgweg klemgereden. Hij werd door drie gemaskerde mannen uit zijn wagen getrokken en op de achterbank van een zwarte BMW gezet. Beelden daarvan verschenen op internet. Volgens de man deden de ontvoerders zich voor als agenten. Diezelfde dag kwam de man rond 21.00 uur lopend terug naar zijn huis. Hij was naar eigen zeggen bij het Brabantse Drunen vrijgelaten. Volgens zijn vrouw moest het wel gaan om een vergissing, maar de recherche denkt daar dus anders over. Zie ook: Alles over de ontvoeringszaak in Nunspeet