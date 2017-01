Trotse veteraan (100) krijgt felicitaties van Willem-Alexander

ARNHEM - Vorig jaar was hij nog aanwezig bij de Market Garden herdenkingen in Oosterbeek. Gisteren werd hij 100 jaar en per brief gefeliciteerd door Koning Willem-Alexander: veteraan Ken Mayhew.

De Brit is de oudste nog levende drager van de Militaire Willems-Orde. Hij kreeg woensdag thuis in Londen, ter gelegenheid van zijn 100-ste verjaardag uit handen van de Nederlandse ambassadeur in Londen Simon Smits, een persoonlijke felicitatie van koning Willem-Alexander overhandigd.

(De trotse eeuweling Mayhew met de koninklijke felicitatie - Foto: Defensie)

Mayhew, was onder meer betrokken bij de landing in Normandië en de strijd in Noord-Limburg. Hij werd in 1946 werd gedemobiliseerd in de rang van majoor, was commandant van een carriercompagnie; lichte rupsvoertuigen die bestemd waren voor troepentransport. Tijdens de strijd om Weert, in september 1944, was hij belast met het opsporen van Duitse stellingen. Bij die acties raakte hij gewond.

Midden oktober was hij weer voldoende hersteld om deel te nemen aan de Slag om Overloon en Venray, waar hij opnieuw gewond raakte. Na een periode van herstel kwam Mayhew opnieuw terug bij zijn eenheid om de strijd in Noord-Limburg en later het vanuit de regio Nijmegen gestarte geallieerde Rijnlandoffensief - operatie Veritable - mee te maken. Op 25 januari raakte hij opnieuw gewond en werd hij overgebracht naar Engeland.

Zijn aanwezigheid bij de Market Garden herdenkingen van 2016 werd door de organisatie met trots gemeld.

Volgens het ministerie van Defensie verkeert Ken Mayhew voor zijn leeftijd 'in blakende gezondheid. Hij rijdt nog auto, bezoekt de thuiswedstrijden van zijn favoriete club Norwich City en gaat hij elke zomer naar de 5-daagse cricketwedstrijden van het Engelse elftal.'

Er zijn nog 4 Ridders Militaire Willems-Orde. Marco Kroon en Gijs Tuinman zijn nog in dienst bij Defensie. Mayhew en de Amerikaan Edward Fulmer (97 jaar) zijn de laatste 2 Ridders die de eer na de Tweede Oorlog kregen toegekend.