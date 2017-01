Terugluisteren BuitenGewoon Radio: Vogelspotten in de Lentse Waard

NIJMEGEN - Iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur struint verslaggever Laurens Tijink door de Gelderse natuur. Dit weekend staat in het teken van de Nationale Tuinvogeltelling en daarom gaat Laurens vandaag op pad met de Lentse vogelspotter Ben Brouwer. In de Lentse Waard leert Laurens de fijne kneepjes van het vogelen.



Ten noorden van de Waal, op steenworp afstand van Nijmegen, vind je De Lentse Waard. Een gebied met ruige graslanden dat de afgelopen jaren behoorlijk is aangepakt. In 2015 is er een nevengeul voor de Waal aangelegd die bij zeer hoog water voor een betere doorstroming moet zorgen.





Door de aanleg van deze geul wordt het gebied aantrekkelijker voor vogels. "Ik verwacht er in de toekomst bijzondere vogels tegen te komen", stelt Ben.

Goed ingepakt en voorzien van een verrekijker en telescoop trekken Laurens en Ben verder het gebied in. Waar moet je op letten als je gaat vogelspotten?





Ook vogelspotten? Dit weekend kan jij, tijdens de Nationale Tuinvogeltelling, ook je steentje bijdragen. Gewoon vanuit je eigen woonkamer. Tel een half uur lang de vogels in je tuin of op je balkon. Juist in de winter zoeken vogels beschutting in de tuinen, en dus zie je ze makkelijker dan in het voorjaar of najaar. "Vroeg in de ochtend zijn de meeste vogels actief", vertelt vogelspotter Ben Brouwer. Dus zorg dat je niet te lang wacht!

