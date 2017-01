VIDEO: Spectaculaire reddingsactie van reetje uit water

ACQUOY - De brandweer van Leerdam heeft een reetje van een naderende verdrinkingsdood gered uit het Wiel bij Asperen.

Bij het Wiel was een ree in het water terechtgekomen. Brandweerman Peter Reine uit Zaltbommel vermoedt dat het beestje door het ijs was gezakt. Brandweermannen in duikpakken haalden het uit het water, maar in paniek ontsnapte het en kwam het weer in het water terecht. Na de tweede redding ontfermde de dierenambulance zich over het ree.

De videobeelden van de redding werden gemaakt door brandweerman Peter Reine uit Zaltbommel:

De redders van het reetje na de goede afloop. Links: Peter Reine; Rechts: Jan Baas: