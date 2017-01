'Peuter (3) naakt buiten gezet door ouders, met peper in ogen gewreven'

ARNHEM - De ouders van een meisje van drie staan deze donderdagmiddag voor de rechter in Arnhem, omdat zij hun dochter mishandeld zouden hebben. Het meisje werd volgens justitie meerdere keren (deels) naakt buiten gezet in de kou en kreeg soms ook water over zich heen.

Daarbij zou het stel, een vrouw van 45 en een man van 36 uit Arnhem, hun dochtertje hebben geslagen en geknepen, kreeg het meisje één of meerdere keren een doek in haar mond gestopt en werd ze met ducttape vastgebonden. Bovendien zou peper of een andere scherpe stof in de ogen van het meisje zijn gewreven. De ouders wordt verweten dat ze geen hulpverleners hebben toegelaten, hen niet de waarheid vertelden en zelf niet tijdig hulp inschakelden of ingegrepen wanneer de ander het kind mishandelde.