3-jarig meisje dat zou zijn mishandeld, woont nog bij moeder

ARNHEM - De 45-jarige vrouw uit Arnhem die verdacht wordt van het mishandelen van haar dochtertje, woont nog steeds met haar samen. Dat bleek donderdag bij de rechtbank.

De verdachte vrouw was emotioneel tijdens de zitting en verklaarde dat ze met haar kind een nieuwe toekomst aan het opbouwen is. Ze heeft nog geen advocaat. De rechter adviseerde haar er wel een in de arm te nemen.

Omdat er meer mensen moeten worden gehoord en er nog veel onduidelijkheid is, gaat de zaak later verder.

Buiten in de kou

Het stel, een vrouw van 45 en een man van 36 uit Arnhem, zou het meisje hebben geslagen en geknepen. Ook kreeg het meisje volgens justitie één of meerdere keren een doek in haar mond gestopt en werd ze met ducttape vastgebonden. Bovendien zou peper of een andere scherpe stof in de ogen van het meisje zijn gewreven.

De peuter zou in 2015 meerdere keren (deels) naakt buiten zijn gezet in de kou en kreeg ook water over zich heen. Achterburen van het stel zeggen gezien te hebben dat het kind buiten, zonder kleren, in de kou stond.

Lees hier mee met verslaggever Petra Kuzee, die bij de zaak aanwezig is:

Was man wel/niet betrokken?

Het koppel is inmiddels uit elkaar en heeft geen contact meer. Waar de man verblijft, is niet bekend.

Volgens de rechter heeft de mannelijke verdachte eerder verklaard dat niet hij, maar de moeder en haar oudste zoon het kind mishandelden. De rechter wil daarom de zoon horen.

De man en vrouw wordt door justitie verweten dat ze geen hulpverleners hebben toegelaten, hen niet de waarheid vertelden en zelf niet op tijd hulp inschakelden of ingrepen als de ander het kind mishandelde.