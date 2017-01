Miljoenen mensen bezoeken Gelderse recreatiegebieden

OTTERLO - Nationaal Park De Hoge Veluwe en de 19 recreatiegebieden van Leisurelands hebben in 2016 meer bezoekers getrokken dan een jaar ervoor.

De Hoge Veluwe ging in de begroting uit van 530.000 bezoekers, maar dat werden er 546.000. Dat is een stijging van drie procent ten opzichte van 2015.

Meer kinderen

De stijging kwam mede door de toename van het aantal kinderen dat samen met hun ouders het park heeft bezochten en het aantal verkochte Beschermerkaarten. Beschermers dragen door een kaart te kopen bij aan het behoud van het park.

De Hoge Veluwe streeft naar 600.000 bezoekers in 2020.

Ruim vier miljoen bezoekers

Leisurelands exploiteert 19 recreatiegebieden in het Rijk van Nijmegen, op de Veluwe en in de Achterhoek en Liemers. Deze gebieden trokken in 2016 in totaal ruim 4,3 miljoen bezoekers. Dat is meer dan 300.000 meer dan een jaar ervoor.

Publiekstrekkers waren onder meer dancefestivals zoals Emporium, Dreamfields en Ground Zero en het sportevenement Strong Viking Run.

Dreamfields in 2016 (foto: gemeente Zevenaar)