Weer minder werklozen en hier liggen de banen voor het oprapen

ARNHEM - De werkloosheid in Gelderland is sterker gedaald dan in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Bureau Economisch Onderzoek van de provincie Gelderland. In Nederland daalde de werkloosheid vorig jaar naar 5,4 procent van de beroepsbevolking, in Gelderland is 5,1 procent werkloos.

De werkloosheid ligt nog wel hoger dan voor de crisis. In 2008 was 3,3 procent van de Gelderse beroepsbevolking werkloos.

Het aantal vacatures neemt ook toe. Er zijn nu 90.000 vacatures. Daarmee is het aantal vacatures bijna weer op het niveau van voor de crisis.

Voor het oprapen

Met name in de techniek en de ICT zijn veel vacatures. Per werkzoekende machinemonteur zijn er drie vacatures en per werkzoekende dataspecialist zijn maar liefst vier vacatures. Ook is er veel vraag naar verpleegkundigen. Per werkzoekende zijn er vier vacatures.

