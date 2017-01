BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - In Spakenburg kwamen maandagavond alle tweede- en derdedivisionisten bij elkaar om te vergaderen over de nieuwe eisen aan spelerscontracten.

Minimaal acht spelers moeten in de Tweede Divisie over een contract beschikken. Natuurlijk was TEC-voorzitter Pieter van den Burg ook van de partij voor deze belangrijke bijeenkomst.