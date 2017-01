'Ik ga knokken', depressieve Laura van Kaam begint aan intensieve dagbehandeling

DEN HAAG - Zangeres Laura van Kaam uit Dinxperlo is woensdag begonnen aan de behandeling van haar depressie. Dat laat ze op haar Facebookpagina weten. 'Mijn dag was gek, vermoeiend, indrukwekkend, spannend, zenuwslopend, triggerend, en vooral nieuw.'

De winnares van The Voice Kids bracht vorige maand naar buiten dat ze al maanden lijdt aan een zware depressie. Ze moest zelfs korte tijd worden opgevangen bij de spoed- en crisiszorg.

'Vandaag een beetje een rotdag. Het was gewoon heel spannend, de allereerste dag van mijn 'intensieve dagbehandeling'', aldus Laura, die tegenwoordig in Den Haag woont.

De behandeling duurt zeker zes maanden. 'Ik ga knokken om daarna hopelijk te kunnen melden dat ik depressie-vrij ben', blikt Laura vooruit.

Kitten Buddie, die ze sinds kort heeft, is een grote steun. 'Daar liggen we dan, Buddie slaapt, ik rust uit. We gaan er tegenaan. Buddie, mijn familie, vrienden, en ik.'

Zie ook: