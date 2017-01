Fikkie in huis betekent dat minder zorg en minder medicatie nodig is

AMMERZODEN - Huisdieren waren vroeger nergens welkom in verzorgingshuizen. 'Huilend stonden ze dan hier aan de deur bij het asiel', vertelt Marie-José Enders. Enders richtte 30 jaar geleden een asiel op de in de Bommelerwaard. Daar werd de kiem gelegd voor haar interesse in de relatie tussen mens en dier. Pas op latere leeftijd is ze gaan studeren aan de universiteit. Ze studeerde zo ver door, dat ze niet alleen promoveerden, maar ook nog eens hoogleraar werd. Marie-José is de enige professor antrozoölogie in Europa. Een antrozoöloog houdt zich bezig met de relatie tussen mens en dier.

Minder medicatie

Enders deed onderzoek bij ouderen tussen de 70 en 80 jaar en toonde aan dat mensen met een huisdier zich gelukkiger en minder eenzaam voelen. Mensen hebben zelfs minder zorg en medicatie nodig als ze hun huisdier mee mogen nemen naar de instelling waar ze gaan wonen. 'Dieren voorzien in een aantal dingen waarin mensen tekort schieten. Een therapeut bijvoorbeeld mag niet knuffelen, niet troosten. Een dier kan dat wel geven. Bovendien is zo'n dier een ontzettende ijsbreker.' 'Mensen slapen met hun huisdier in bed. Dat is geen gezelschap, dat is een gezinslid.' Door veel voordelen van huisdieren in verzorgingshuizen wetenschappelijk aan te tonen, heeft ze ervoor gezorgd dat verzorgings- of bejaardentehuis steeds vaker hun deuren opzetten voor huisdieren.

Carrière na je pensioen

Marie-José Enders stamt nog uit de tijd dat meisjes niet gingen studeren, maar netjes trouwden. Ze kreeg kinderen en hielp als 'vrouw van de huisarts' mee in de praktijk van haar man. Toen de kinderen oud genoeg waren, vond ze dat haar tijd gekomen was en ging studeren. Eerst psychologie en later promoveerde ze op de relatie tussen mens en dier. Pas na haar pensioen, op haar 68e werd ze benoemd tot bijzonder hoogleraar in de antrozoölogie. 'Een droom die uitkwam.'

