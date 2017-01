Derde inbraak in drogisterij binnen één maand

VOORTHUIZEN - Voor de derde keer binnen één maand is er ingebroken bij Kruidvat aan de Hoofdweg in Voorthuizen. De buit bestond uit tabakswaren en parfum.

De derde inbraak vond volgens wijkagent Henk Vonder plaats op donderdagochtend tussen 3.45 en 4.15 uur. Er is een ruit ingeslagen en de kast met tabakswaren is opengebroken. Een getuige heeft tegenover de politie verklaard daders gezien te hebben. Een politiewoordvoerder kan daar nog niets meer over vertellen.

Wijkagent Henk Vonder meldt de inbraak via twitter:

Drie keer op rij

Dezelfde vestiging van Kruidvat was ook eind december vorig jaar twee keer doelwit van inbraken. Toen werd er twee nachten op rij ingebroken. Op 29 december werd rond 3.45 uur een ruit ingeslagen. Er werden sigaretten en parfums buitgemaakt. De bestudering van camerabeelden heeft nog geen informatie opgeleverd over mogelijke daders.

Een nacht later, op 30 december, was het weer raak. Ook toen werd een ruit ingeslagen en werden sigaretten, parfums en cosmetica meegenomen. Een getuige heeft daarbij twee getuigen gezien, aldus de politie. De zaak is nog niet opgelost.