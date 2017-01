'U heeft mogelijk asbest ingeademd' waarschuwt Versunie vijf jaar na dato

De fabriek is inmiddels gesloopt. Foto: Omroep Gelderland

DODEWAARD - Meer dan vijf jaar na dato meldt de Versunie bezoekers van een versbeurs alsnog per brief dat ze mogelijk gezondheidsrisico's hebben gelopen. De beurs vond plaats in de oude steenfabriek De Waalwaard in Dodewaard. In de fabriek was asbest aanwezig.

In oktober vorig jaar werd uit een rechtszaak tegen twee beheerders van de fabriek duidelijk dat er tijdens de beurs verhoogde concentraties van asbestvezels in de lucht zijn waargenomen. De directie van Versunie schrijft dat ze daarvan recent op de hoogte is geraakt. In een brief aan haar contacten staat: 'Versunie betreurt het ten zeerste dat haar bezoekers als gevolg van het bezoek van haar beurs mogelijk gezondheidsrisico's hebben gelopen.' Het bedrijf schrijft dat het niet op de hoogte was van enig risico en zich dus ook niet aansprakelijk acht voor schade. De versbeurs werd op 2 november 2011 gehouden in de fabriek. Behalve een beurs waren er meer activiteiten in de fabriek, zoals een informatie-avond en een rondleiding voor Statenleden. 'Verwaarloosbaar risico' De GGD Gelderland laat weten dat de kans op asbestkanker na een eenmalig bezoek aan de steenfabriek verwaarloosbaar is. Niettemin is volgens de GGD asbest een kankerverwekkende stof. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies,- of buikvlieskanker ontstaan. Hoe groot die kans is zou afhangen van de totale hoeveelheid asbestvezels die iemand tijdens zijn leven inademt. De oude steenfabriek is inmiddels gesloopt. Het terrein is gesaneerd. Zie ook: 'Bizar en kwalijk: justitie checkte niet alle feiten in asbestzaak Dodewaard' 'U bent in asbestgebied geweest!' Dat wilt u toch wel weten? Kamervragen en Statenvragen over asbestbesmette steenfabriek Dodewaard