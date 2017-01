Achterhoek volop aan het werk; snelste daling WW-uitkeringen van het land

Het UWV in Doetinchem. Foto: REGIO8

DOETINCHEM - De daling van het aantal WW-uitkeringen op de arbeidsmarktregio in de Achterhoek was in het jaar 2016 het sterkst van alle regio’s in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Sinds december 2015 zijn er 13,3 procent minder mensen die een beroep moeten doen op een WW-uitkering. De daling vindt plaats in vrijwel alle sectoren van de arbeidsmarkt. Vooral in delen van de industrie, de bouw, horeca en detailhandel zijn flinke dalingen te zien.



In mei stelde het UWV een prognose op waarmee de verwachting van het aantal WW-uitkeringen werd uitgesproken. Uiteindelijk is de daling sterker dan werd verwacht. De belangrijkste reden hiervoor is dat de economie sterker groeit dan verwacht.

