Oud-Graafschapper Menting op proef bij Achilles

GROESBEEK - Achilles'29 heeft Tom Menting op proef.

De middenvelder uit Wageningen moest afgelopen zomer weg bij De Graafschap. De 22-jarige Menting debuteerde in de eerste divisie in 2014 en speelde ook zes keer mee op eredivisieniveau. Hij kwam in de jeugd uit voor NEC en sinds dit seizoen zat hij op amateurbasis bij Willem II.

Menting is niet de enige proefspeler bij Achilles. Ook Reda Kharchouch krijgt een kans om zich te bewijzen bij de Groesbeekse hekkensluiter. De aanvaller van de amateurs van Ajax trainde eerder ook al mee bij Achilles, dat inmiddels vijftien spelers op proef heeft gehad. Vier werden er ook daadwerkelijk vastgelegd. De prioriteit ligt overigens bij een centrale verdediger.