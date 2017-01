'Ze noemen me een schatje'; sneeuwruimer Giovanni (9) in het zonnetje

Giovanni Mulder met zijn moeder (Foto: Omroep Gelderland)

EERBEEK - Welke buurvrouw of buurman verdient een pluim omdat zij of hij de stoep zo netjes geveegd heeft na de sneeuwval van afgelopen tijd? Op die oproep door Omroep Gelderland kwamen veel reacties binnen. Zo ook van de zieke buren van Betsie uit Eerbeek, die dolblij met haar zijn. En daarom krijgt ze van Omroep Gelderland de Sneeuwster uitgereikt. Ook de 9-jarige Giovanni uit Lichtenvoorde valt in de prijzen.

Giovanni is door zijn moeder Lieneke Mulder opgegeven. Hij legt uit waarom: 'Ik ging met een slede met zout, een sneeuwschuivwer en een bezem bij de mensen langsgegaan. Ze noemen me schatje.' 'Rijk hoef ik niet te zijn' De 9-jarige jongen zorgde dat de buurt sneeuwvrij werd. 'Ik hoop op snoep, maar ik vraag er niet om. Dat vind ik onbeschoft', benadrukt hij. Geld hoeft hij ook niet: 'Rijk hoef ik niet te zijn.' Giovanni, de 9-jarige Sneeuwster: Betsie (70+) veegde afgelopen vrijdag de hele stoep en de oprit schoon van de buren, die allemaal ziek waren. 'Daar heeft ze heel wat werk aan gehad', zegt buurvrouw Irene Klomp. Zij, haar man en hun kinderen waren geveld door de griep toen Betsie te hulp schoot. Verslaggever Niels Kater hoort van Irene Klomp waarom Betsie de prijs verdient: 'Heel lief' Omroep Gelderland beloont Betsie namens Irene Klomp met een taart. 'Heel lief', reageerde Betsie. 'Echt een verrassing. Had ik niet verwacht.' Dat ze sneeuw ruimt terwijl ze in de zeventig is, vindt ze niet zo speciaal. 'Ik voel me veel jonger.'