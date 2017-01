Inbreker betrapt bij woning

ULFT - Een inbreker is woensdagmiddag betrapt toen hij inbrak bij een woning aan de Plantsoensingel Zuid in ’s-Heerenberg.

Omstreeks 12.30 werd de man betrapt toen hij inbrak in 's-Heerenberg. De man heeft kunnen vluchten en is weggerend in de richting van de Groenestraat. De man was gekleed in een blauwe spijkerbroek en een donkerkleurige jas.



De politie in ’s-Heerenberg is op zoek naar getuigen van de inbraak. Mensen met meer informatie over het misdrijf wordt verzocht contact op te nemen met de politie.