Busje brandt volledig uit

Foto: GinoPress

HARDERWIJK - In Harderwijk is in de nacht van woensdag op donderdag een bestelbusje volledig uitgebrand.

Het busje stond geparkeerd op een parkeerplaats bij een appartementencomplex aan de Van Speyklaan. Een buurtbewoner ontdekte de brand rond 2.15 uur. De brandweer heeft het vuur geblust, maar van het busje is niet veel over. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De politie onderzoekt de brand. Zie ook: Brand verwoest stacaravan en partytent in Harderwijk