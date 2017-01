Wethouders Nijmegen 'overleven' Hilckmann debacle

NIJMEGEN - De mislukte deal met slachthuis Hilckmann heeft geen politieke consequenties voor de verantwoordelijke wethouders. Dat bleek woensdagavond tijdens het debat in de gemeenteraad.

Hilckmann stopte in februari 2016 met het bedrijf terwijl het kort tevoren juist 21 miljoen euro had ontvangen van de gemeente Nijmegen. Nijmegen zou in totaal 27,6 miljoen euro betalen voor bedrijfsverplaatsing naar Haps zodat de werkgelegenheid behouden bleef en de gemeente op de vrijgekomen grond huizen kon bouwen.

Met het geld naar de Canarische eilanden

Een van de centrale vragen in het debat was hoe het kon dat wethouder Velthuis in één keer 21 miljoen euro overmaakte terwijl hij een jaar daarvoor nog had gezegd dat hij natuurlijk in termijnen zou betalen. 'Want' zo zei Velthuis destijds 'het kan niet zo zijn dat wij straks het geld in één keer overmaken en men met dat geld naar de Canarische Eilanden gaat.' Volgens wethouder Velthuis en Tiemens was de betaling in een keer van 21 miljoen euro een eis die later op tafel kwam en die nodig was om forse rentevoordelen te behalen.

Geld onjuist aangwend

Over de aanwending van dat geld verschillen de partijen ook flink van mening. Rutger Zwart van oppositiepartij PvdA wijst erop dat dat geld uitsluitend voor de verhuizing gebruikt mocht worden. Dat Hilckmann vervolgens een lopende schuld afloste met een deel van de 21 miljoen, had het college met de raad moeten delen. Maar Hans van Hooft van coalitiepartij SP stelt dat die informatie wel degelijk te achterhalen was voor de raad en vindt het volkomen logisch en in het belang van de bedrijfsvoering van Hilckmann dat zij eerst een oude schuld afloste.

Raad was er steeds bij

De antwoorden van wethouder Tiemens en Velthuis komen er steeds op neer dat de raad zoveel mogelijk in alle besluitvorming is meegenomen en als zodanig dus net zo verantwoordelijk is. Iets wat er bij Tobias van Elferen van oppositiepartij D66 niet ingaat. Volgens hem is het niet de raad die op details moet sturen, maar het college.

Lessen leren uit Hilckmann debacle

De coalitiepartijen dienden een motie in om lessen te leren uit dit dossier. Voortaan moet er een duidelijke scheiding zijn tussen een vergoeding voor vastgoed en een vergoeding voor behoud van werkgelegenheid. Daarnaast moet de gemeente niet meer akkoord gaan met een deal waarbij niet alle informatie wordt gedeeld zoals in het geval van Hilckmann waarbij de wethouders zelf geen inzage hadden in de boeken.

De oppositie vindt het niet meer dan logisch dat het college al als zodanig had moeten handelen. Met een motie van afkeuring wilden zij hun misnoegen uiten over het beleid van het college. Maar de motie werd alleen door de oppositie gesteund en haalde het niet.