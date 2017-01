'Snel wat doen aan verkeersellende'

NIJMEGEN - Een hoofdpijndossier. Hoe meer inwoners Nijmegen Noord krijgt hoe groter de verkeersproblemen lijken te worden. Er moet nu wat gebeuren, vinden politieke partijen in de Waalstad.

Nijmegen Noord blijft maar groeien en groeien. Maar de infrastructuur die al die nieuwe bewoners veilig van en naar hun huis moet leiden, die blijft achter.

Geen geld

Er zou een zogenoemde Dorpensingel moeten komen. Daar wordt al jaren over gepraat. Maar er is geen geld. De provincie heeft naar eigen zeggen al genoeg bijgedragen.

Even leek buurgemeente Lingewaard het probleem van de Nijmegenaren op te willen lossen door al die duizenden auto's door het dorpje Ressen te jagen. Maar dat vonden ze in Lingewaard bij nader inzien toch niet zo'n goed idee.

Snel maatregelen

En dus zitten ze in Nijmegen met een fiks probleem. Er moet wat gebeuren om de toenemende verkeersellende in Nijmegen Noord de kop in te drukken. De wethouder belooft zo spoedig mogelijk snelheidsremmende maatregelen. En het opnieuw in kaart brengen van alle mogelijke opties voor een oplossing.