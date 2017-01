Bloemetje na doodsbedreiging raadsleden: 'Niet nodig, maar wordt wel gewaardeerd'

NIJMEGEN - Bewoners van het woonwagenkamp aan de Ackerbroekweg in Nijmegen hebben burgemeester Hubert Bruls woensdagavond een bloemetje overhandigd. Daarmee boden ze hun excuses aan voor de doodsbedreiging die een bewoner uitte richting raadsleden.

Enkele raadsleden en fractievolgers bezochten het woonwagenkamp vorige week vanwege de geïsoleerde ligging. Het plan is om een doodlopende weg te veranderen in een doorgaande weg, maar daar was een van de bewoners het klaarblijkelijk niet mee eens.

'Als die weg er komt dan kom ik naar het stadhuis en schiet ik jou en iedereen daar dood', riep de man. Burgemeester Bruls informeerde de gemeenteraad dinsdag over de doodsbedreigingen. Ook is er inmiddels aangifte gedaan.

De kampbewoners distantiëren zich van de woorden die zijn gebruikt. Bruls vond hun bos bloemen stijlvol. 'Het was niet nodig geweest, maar het wordt zeker gewaardeerd.'

