Hulde: deze stoere sneeuwschuivers houden onze stoepen schoon!

ARNHEM - Wat zijn er veel behulpzame Gelderlanders die helpen om de stoep van de buren sneeuw- en ijsvrij te houden. Dat blijkt uit de oproep die wij woensdagmiddag deden op de Omroep Gelderland Facebookpagina: 'Welke buurman of -vrouw verdient volgens jou een bedankje voor het schoonhouden van de stoep met al die sneeuw?

Verslaggever Niels Kater brengt vanochtend bij twee genomineerden een lekkere taart. Wie dat zijn, hoort u rond 07.20 en 08.20 uur op Radio Gelderland.

We bedanken iedereen voor de nominaties. Helaas kan niet elke Gelderse Sneeuwster een taart krijgen, daarom zetten we op deze pagina nog een aantal mensen in het zonnetje.

's Zomers het onkruid, 's winters de sneeuw

Yvonne Janssen uit Wijchen nomineert Willie Laurent voor een bedankje van Omroep Gelderland. ''s Winters loopt hij met het zout te strooien, 's zomers loopt hij met de onkruidspuit bijna de hele buurt rond. Helemaal top natuurlijk!'

Trotse echtgenotes

'Wij wonen tussen de bejaarden en ik geloof dat we de schoonste stoepen en looppaden hebben van het dorp hier', vertelt Jose van Wichen Savelkouls uit Alphen. 'Dat heeft mijn man 's ochtends gedaan', vertelt zij er trots bij. 'Een pluimpje van de verpleging en dagverzorgers die hier bij de bejaarden mensen moesten zijn.'

'Ik wil graag mijn man Theo van Dulmen laten bedanken voor het sneeuwruimen bij ons huizenblok', zegt zijn vrouw Anneke uit Didam. Ze stuurt bovenstaande foto mee. 'Vorige week was hij elke keer in de weer met schuiver en strooizout.'

Mia Wevers uit Laag-Soeren vertelt dat haar buurman Hans haar stoep en die van de buren schoonhoudt. En dat niet alleen. 'En hij zet ook altijd mijn vuilcontainer aan de weg.'

Wie goed doet, gaat zelf onderuit

Ronald Meinen uit Dinxperlo had het goed voor met zijn buurvrouw van minstens 90 jaar, maar gleed bij het schoonvegen van haar stoep uit. 'Hij ligt nu op bed met een gebroken enkel', vertelt Rianne van Wessel.

Meer reacties, onder de oproep op de Omroep Gelderland Facebookpagina: