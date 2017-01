Staken voor meer loon en wie wordt de Gelderse sneeuwster? Dit is het nieuws van donderdag

ARNHEM - Bij schuimvullingenfabrikant Recticel in Kesteren en Buren wordt opnieuw gestaakt, onderzoek moet uitwijzen wat de gevolgen zijn van natuurbegraven en wie wordt de Gelderse sneeuwster? Dit is het nieuws van donderdag 19 januari.

Staking bij schuimvullingenfabrikant

Medewerkers van schuimvullingenfabrikant Recticel in Kesteren en Buren leggen vandaag en morgen het werk neer. Vorige maand was er ook al een staking bij het bedrijf.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao begonnen in mei vorig jaar, maar die zijn inmiddels vastgelopen. Vakbond FNV eist een loonsverhoging van 3 procent, maar Recticel wil niet verder gaan dan 0,6 procent.

Vandaag verzamelt het personeel zich bij café De Lamp in Opheusden, waarna ze in optocht naar de fabriek in Kesteren lopen. Vrijdag gaan werknemers naar het hoofdkantoor in Brussel.

Wie wordt de Gelderse sneeuwster?

'Welke buurman of -vrouw verdient volgens jou een bedankje voor het schoonhouden van de stoep met al die sneeuw? Die vraag stelden wij woensdagmiddag op onze Facebookpagina. Al snel hadden we tientallen aanmeldingen.

Verslaggever Niels Kater brengt vandaag bij twee 'sneeuwsterren' een lekkere taart. Wie dat zijn, hoort u vanochtend op Radio Gelderland.

'Onderzoek de gevolgen van natuurbegraven'

Natuurbegraven is populair, maar het roept ook vragen op. Het is bijvoorbeeld onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de natuur als er honderden lijken in de grond liggen. Daarom moeten provincies gezamenlijk onderzoek doen naar natuurbegraven, vindt onderzoeker Wim de Haas van het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra.

'Natuurbegraven is een complex onderwerp. Het gaat niet alleen om effecten op de natuur, maar ook of je überhaupt vindt dat begraven in de natuur moet kunnen. Sommigen vinden het gewoon een naar idee dat er lijken in de natuur liggen. Maar effecten op de natuur zijn meetbaar dus laten we dat in ieder geval goed onderzoeken', aldus De Haas.