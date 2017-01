Schipper die stuw Grave ramde, had eerder ongeluk met zelfde schip

GRAVE - De Slowaakse schipper die eind december de stuw bij Grave ramde, is twee maanden daarvoor met hetzelfde schip betrokken geweest bij een aanvaring met een brug. Dat bevestigt Cor Radings van rederij Gefo.

Op 22 oktober was de 52-jarige schipper tegen een brug in Duitsland gebotst. Ook toen verloor de Maria Valentine zijn stuurhut.

Radings benadrukt dat dieaanvaring met de Sterkader Brücke in Oberhausen is veroorzaakt door een technisch defect. Het schip, de Maria Valentine, is voorzien van een in hoogte verstelbare stuurhut. Dat hydraulische systeem deed het in oktober niet goed, aldus Gefo.

Met de schipper gaat het volgens de rederij 'naar omstandigheden goed.' De schipper is thuis en krijgt ondersteuning, vertelt Radings van Gefo. 'Wanneer hij weer kan gaan varen is nog onderwerp van discussie.'

