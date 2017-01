Opnieuw staking bij schuimvullingenfabrikant, werknemers willen meer loon

Foto: Omroep Gelderland

KESTEREN - Medewerkers van schuimvullingenfabrikant Recticel in Kesteren en Buren leggen vandaag en morgen het werk neer. Vorige maand was er ook al een staking bij het bedrijf. De werknemers eisen meer loon. De onderhandelingen voor een nieuwe cao begonnen in mei vorig jaar, maar die zijn inmiddels volledig vastgelopen.

Volgens vakbond FNV worden de werknemers geïntimideerd. Ze zouden te horen krijgen dat ze zich flexibel moeten opstellen omdat het anders slecht zal aflopen met het bedrijf. Maar volgens FNV gaat het prima met het concern. In optocht naar fabriek De FNV eist een loonsverhoging van 3 procent, maar Recticel wil niet verder gaan dan 0,6 procent. Om hun eis kracht bij te zetten, staken de werknemers van Recticel. Vandaag verzamelen ze zich bij café De Lamp in Opheusden, waarna ze in optocht naar de fabriek in Kesteren lopen. Vrijdag gaan werknemers naar het hoofdkantoor in Brussel. Recticel maakt schuimvullingen voor zitmeubelen, matrassen en lattenbodems, isolatiemateriaal, interieurcomfort voor auto’s en andere producten voor industriële en huishoudelijke toepassingen. In Kesteren heeft het Belgische bedrijf zo'n 300 medewerkers, in Buren circa 50. Zie ook: Welles-nietes over loonsverhoging

