'Mijn telefoon sloeg op hol'; massale belangstelling voor kikkerverzameling

HEDEL - 'Overweldigend', zo noemt Rob van Niekerk uit Hedel de belangstelling voor zijn verzameling van 3200 kikkers. Sinds hij vorige week een oproep deed om zijn collectie over te dragen, is hij overspoeld met reacties.

Van Niekerk spaarde sinds 1968 beeldjes, poppen en andere kikkerspullen. Het begon ooit als grap, maar in veertig jaar tijd werd het een enorme collectie. Omdat hij kleiner wil gaan wonen, vindt Van Niekerk het tijd om afstand te doen van de verzameling.

'Zelfs uit Amerika'

Zoals gezegd is de belangstelling enorm. 'Er zijn zeker zo'n vijftig mensen geweest die mij hebben benaderd om de hele verzameling over te nemen', laat Van Niekerk weten aan Omroep Gelderland. Zelfs vanuit Amerika is er belangstelling.

'Als ik er nu vanaf zou willen, kan ik bij drie mensen morgen meteen alles kwijt. Een man zei dat hij al twintig vitrinekasten had aangeschaft', benadrukt de kikkerfanaat.

Mediahype

De 3200 kikkers werden plotseling een mediahype. 'Ik was totaal verrast.' Na een artikel in het Brabants Dagblad was het filmpje van Omroep Gelderland ook te zien in het programma Jinek.

'Toen sloeg mijn telefoon op hol. Allerlei vrienden en bekenden stuurden een appje dat ik op tv was. Daarna ben ik op Radio 2 geweest, bij 3FM en Radio 5. De Telegraaf is langs gekomen en Hart van Nederland komt ook. Eigenlijk niet normaal. In deze tijden van ellende is er blijkbaar behoefte aan iets leuks', lacht Van Niekerk.

'Ik ga voor goud'

Van Niekerk doet zijn collectie niet zomaar de deur uit. Hij zoekt iemand die de totale collectie overneemt en hij wil dat de kikkers voor een groot publiek zijn. 'Ik ga voor goud. Het liefst zie ik dat de kikkers in Oeteldonk (Den Bosch, red.) terechtkomen.'

Oetel is een ander woord voor kikker. 'Ik ben nu in gesprek met het Carnavalsmuseum / Oeteldonks Gemintemuzejum'. Restaurant 't Opkikkertje in het centrum van Den Bosch is een andere kandidaat om het nieuwe thuis te worden van de 3200 kikkers.

Ziek jongetje

Verder kreeg Van Niekerk ook nog het verzoek om een paar kikkers te schenken aan een 9-jarig jongetje dat ongeneeslijk ziek is. 'Daar geef ik natuurlijk ook gehoor aan. En dat kan ook. Ik heb een heleboel kikkers dubbel.'

