Wie zou hem hebben afgeschoten? Kanonskogel uit 1627 gevonden

Foto: Rijkswaterstaat

GROENLO - Archeologen hebben bij Groenlo een kanonskogel uit 1627 gevonden. 'Of hij door de Nederlanders of Spanjaarden is afgeschoten, weten we helaas niet', zegt Jeroen Flamman van Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie. Hij is verantwoordelijk voor de opgravingen langs de N18.

De negenponder (ruim 4 kilo) dateert uit de Tachtigjarige Oorlog. Op de vindplek had het Staatse leger in 1627 een belegeringslinie aangelegd om Groenlo te heroveren op de Spanjaarden. Loden musketkogel De afgelopen drie weken hebben archeologen opgravingen gedaan in het gebied. Hoewel er weinig voorwerpen uit de veldslag zijn gevonden, zaten er volgens Flamman toch 'een paar leuke' tussen. Zo werd ook nog een mogelijk loden musketkogel ontdekt. Archeologen doen sinds augustus vorig jaar onderzoek in het gebied waar de nieuwe N18 komt te liggen. Er zijn opgravingen bij tien vindplaatsen rond Eibergen, Groenlo en Haaksbergen. De archeologen zijn nog tot mei bezig. Zie ook: Grafheuvels en verdedigingslinie gevonden bij Groenlo