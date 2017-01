Gerrit en Rini worden straks in de natuur begraven

EDE - Natuurbegraven is controversieel, maar het aantal mensen dat hiervoor kiest wordt steeds groter. Gerrit en Rini Breman uit Ede hebben al een plekje op het oog op natuurbegraafplaats Heidepol bij Arnhem. 'Als het hier straks vol is, dan is het een stuk natuur zoals het altijd was. En dat vinden wij een mooi idee.'

Naast een prachtige laatste rustplaats willen de twee ook hun nabestaanden ontlasten. 'We hebben in onze familie- en kennissenkring gezien dat graven geruimd moesten worden. Daar willen wij niemand mee belasten. Met het eeuwig grafrecht op Heidepol hoeft dat niet. Het geeft ons ook rust dat niemand straks ons graf hoeft te onderhouden', legt de 69-jarige Gerrit uit terwijl hij over de natuurbegraafplaats loopt.

'Ik wil niet dat nabestaanden moeten betalen'

Zijn vrouw Rini is een jaar jonger. Ook zij wil in het Arnhemse natuurgebied worden begraven. 'Ik geef de voorkeur aan een eeuwig graf. Ik wil niet dat mijn nabestaanden na tien of vijftien jaar een briefje krijgen dat ze moeten bijbetalen', benadrukt ze.

Het echtpaar wijst de plek aan waar ze na hun dood worden begraven. 'We komen te liggen bij dat beplante randje. Een mooie plek met uitzicht op het dal en er loopt ook een oude weg langs', vertelt Gerrit. 'Je kunt zeggen: straks doe je je ogen dicht en ben je weg, maar wij vinden dit belangrijk.'

Geen vervuiling

De Edenaar kent de discussies over natuurbegraven. 'Ik denk dat het ook een emotionele discussie is. Sommige mensen willen in de natuur niet met de dood geconfronteerd worden, ik heb daar geen moeite mee. Maar dat ligt verschillend bij mensen.'

Hij zou er wel moeite mee hebben als er grafmonumenten in de natuur zouden komen. 'Maar dat heb ik met alle monumenten, niet alleen van graven.' Op Heidepol worden graven aangeduid met een simpele houten plaat. Als die is vergaan, is er niets meer van het graf te zien en dat bevalt het echtpaar.

Gerrit denkt niet dat de bodem wordt vervuild door de lichamen. 'Je kunt je voorstellen wat er gebeurt met een stoffelijk overschot in de grond, maar dat gebeurt ook bij een hert.'

