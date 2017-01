Tieners verdacht van woninginbraken

EDE - Vijf tieners van 13 tot 16 jaar worden verdacht van woninginbraken in Ede en/of Otterlo.

Een 13-jarige jongen meldde zich bij de politie om een inbraak te bekennen. In het daaropvolgende onderzoek kwamen nog vier tieners in beeld. Alle verdachten wonen in de gemeente Ede.

Tijdens de feestdagen is ingebroken in een recreatiewoning in Otterlo. Daarbij zijn enkele huishoudelijke spullen weggenomen. Op 7 januari werd een iPad en een iMac gestolen bij een inbraak aan de Kerkhoflaan in Ede.

Een 14-jarige jongen wordt verdacht van beide inbraken, de anderen zouden één inbraak hebben gepleegd. Zij zijn na verhoor weer in vrijheid gesteld.