Gambia ver weg voor medisch team van vrijwilligers

WINTERSWIJK - Opnieuw tegenslag voor het medisch team van SKB4Gambia in Winterswijk. De dertien artsen en verpleegkundigen zouden eind deze maand afreizen naar Gambia om daar hulp te bieden aan een ziekenhuis, maar vanwege de politieke onrust in het Afrikaanse land gaat dit plan voorlopig niet door.

Het team vrijwilligers wil in Gambia kleine operaties uitvoeren en scholing geven aan lokale artsen en verpleegkundigen. Eerder werd al een vlucht geannuleerd, omdat er niet genoeg tickets waren geboekt. Maar reisorganisatie TUI wist al snel een nieuwe vliegreis te regelen voor de artsen en verpleegkundigen.

Onverantwoord

Deze woensdag meldt SKB4Gambia op haar Facebookpagina dat ook deze vlucht niet doorgaat. Door de spanningen in het land is het onverantwoord om nu af te reizen.

Voorzitter Carla Klein Breteler van de stichting meldde eerder al dat het niet doorgaan van de reis veel problemen met zich meebrengt. 'Iedereen heeft hier vrije dagen voor opgenomen, want de artsen en verpleegkundigen doen dit allemaal in hun vrije tijd.'

Maar dat is niet het grootste probleem. 'Het is logistiek gezien een hoop geregel. We hebben afspraken gemaakt met patiënten. Ook zijn er spullen verscheept, zoals een beademingsapparaat. Als we er niet zijn als die aankomen, verdwijnt er helaas nog weleens wat', sprak de voorzitter eerder.

Baby Nyima

De Achterhoekse stichting was overigens al eerder onderwerp van gesprek in Gelderland. Dankzij een inzamelingsactie van medewerkers van het SKB kon de Gambiaanse baby Nyima in 2010 worden geopereerd in het Nijmeegse Radboudziekenhuis. Het kind had een snelgroeiende tumor waar in Gambia niets aan kon worden gedaan.

