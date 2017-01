Nijmegen krijgt reuzentoren aan de Waal

NIJMEGEN - Zou hij er nog eens komen? De Donjon op de Valkhofheuvel in Nijmegen, ooit onderdeel van de Valkhofburcht. In oktober bleek er ineens een huurder en nu is het ontwerp van de architect klaar. De verdedigingstoren zou er zomaar over een jaar of twee alweer kunnen staan.

Eeuwenlang domineerde de reuzentoren de skyline van Nijmegen. Maar terugkeer van de Donjon was omstreden en jarenlang voer voor discussie. 'Ja, natuurlijk', zegt Jeroen de Groot van de Stichting Donjon. 'Het blijft altijd een discussie. Moet je een oud gebouw wat niet meer bestaat weer herbouwen?'

'Je kunt het mooi vinden of niet mooi vinden'

Maar nu gebeurt het dan toch. 'Na veel hobbels', zegt De Groot. 'We zijn bijna acht jaar later nu, na de aanbesteding van de gemeente. We zijn onder andere al bij de Raad van State geweest. Kritiek blijf je altijd houden. Je kunt het mooi vinden of niet, maar er is wel een referendum geweest.'

Dat referendum kwam er in 2006 nadat de toren een jaar lang op de Valkhofheuvel had gestaan. Nagebouwd met doek en steigerpijpen. De Groot: 'Ruim zestig procent heeft voor gestemd. Van ja, we willen dat ding graag terug. Dat blijkt ook wel uit het aantal bezoekers dat erop is geweest. Er zijn bijna 140.000 bezoekers op geweest in het jaar dat hij er gestaan heeft.'

Uitkijken tot voorbij Arnhem

Boven in de ruim 4,5 miljoen kostende toren komt horeca en de mogelijkheid om uit te kijken over het Gelderse rivierenlandschap. 'Als het helder weer is, zie je de Posbank en Arnhem', begint De Groot over het majestueuze uitzicht. 'Je kunt Montferland zien, je kunt de brug in Emmerich zien, dus wat dat betreft wisten ze in het verleden wel waarom ze een toren op deze plek neergezet hebben.'

Eind oktober vorig jaar werd bekend dat er een huurder voor de toren is. Wie dat is kan nog steeds niet openbaar worden gemaakt. 'Nee', zegt De Groot. 'Er zijn nog wat juridische probleempjes die de komende twee, drie weken worden weggewerkt.'

Sneller dan gedacht

En dan, na jaren van praten en wachten, domineert de Donjon de skyline van de Waalstad weer sneller dan wellicht gedacht. 'Als het een beetje meezit, kunnen we aan het einde van het jaar misschien gaan bouwen. En dan hebben we denk ik toch wel nog een klein jaar nodig om het te realiseren', aldus De Groot.

Het zal snel wennen, denkt De Groot, als de in 1794 gesloopte reuzentoren weer terug is op de Valkhofheuvel. 'Mensen die op de Waalbrug in de file stonden toen de tijdelijke Donjon er nog stond, vertelden dat ze wel wat misten toen die weg was.'

