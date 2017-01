Luipaardhaai en vleermuisvissen voor Burgers' Zoo

Luipaardhaai (Foto: Burgers' Zoo)

ARNHEM - Dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem heeft woensdag 37 dieren in acht verschillende soorten gekregen van publieksaquarium Aquatopia in Arntwerpen, dat dicht gaat.

Zo komt er een jonge luipaardhaaivrouw uit België. De Arnhemse dierentuin hoopt met dat dier te kunnen kweken, want Burgers' heeft al een mannetje. Verder gaat het om veertien vleermuisvissen, drie koeneusroggen, een napoleonvis, een oranjevleklipvis, twee grote netmurenes, een koningssnapper en veertien mangrovekwallen. De mangrovekwallen zijn voor het nieuwbouwproject Burgers' Mangrove, de anderen dieren zijn na een quarantaineperiode op termijn in de Ocean te zien. Aquatopia heeft onlangs besloten om de deuren te sluiten. De dieren van het Belgische aquarium verhuizen dus deels naar Burgers' Zoo, maar ook naar het aquarium van Zoo Antwerpen.