Terugluisteren BuitenGewoon Radio: Frisse ochtendwandeling op de Ramenberg

LOENEN - Iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur struint verslaggever Laurens Tijink door de Gelderse natuur. Zondag gaat hij op pad met natuurliefhebber en vrijwilliger van Natuurmonumenten, Charly Methorst. Samen bezoeken ze het gebied waar Charly al vanaf jongs af aan komt: de Ramenberg.



Heide en bossen met naaldbomen, stuifzandheuvels die begroeid zijn met grove dennen. Natuurgebied Ramenberg biedt voor elk wat wils. De Ramenberg waar het natuurgebied naar vernoemd is, is met 69 meter het hoogste punt. Wandelaars hebben dit natuurgebied nog niet massaal ontdekt. Je kunt er dan ook heerlijk wandelen zonder iemand tegen te komen.





Op de Ramenberg is volop wild aanwezig. Je vindt er bijvoorbeeld wilde zwijnen, damherten, edelherten en reeën. Als vrijwilliger bij Natuurmonumenten is Charly ook wildbeheerder. Eén keer per jaar wordt er gekeken hoeveel dieren het gebied aan kan. "Er is maar voedsel voor een beperkt aantal dieren", vertelt Charly.



Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de Ramenberg een belangrijke, geheime functie. De vader en oom van Charly hebben er een hut gegraven. Het was een schuilplaats waar eerst een Nederlandse militair en later een Russische militair ondergedoken hebben gezeten.

"Wanneer mijn vader langsging om hen te bevoorraden, deed hij het geluid van een Vlaamse Gaai na. De militairen wisten dan dat er goed volk aan kwam."

Van de hut is niet veel meer te zien dan een kuil in het landschap.

Sprengen

Op de Veluwe vind je veel sprengen. De door mensen gegraven bronbeken werden met name gebruikt voor de aandrijving van watermolens, voor het maken van papier en voor water voor de wasserijen.



Door de komst van mechanisering zijn veel sprengen overbodig geraakt en verwaarloosd. Tegenwoordig worden de sprengen weer gerestaureerd en onderhouden.