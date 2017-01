Arnhemmer laat Frank Sinatra & Friends herleven

ARNHEM - Arnhemmer Peter Damen is erin geslaagd om de theatershow Frank Sinatra & Friends naar ons land te halen. De komende week start in schouwburg Doetinchem een tour. 'Een waanzinnige show', aldus organisator Damen.

De show met muziek Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis JR stond met groot succes op het Londense Westend. Damen zag de drie daar voor het eerst: 'Ik ben op Westend gaan kijken en was echt blowing away! Wát een topentertainment.'

De show gaat de hele wereld over en stond ook al in onder meer Rusland, Libanon. Damen: 'Ik heb met het management gekeken en deze week paste er nog precies.' Een gepland optreden in Nijmegen viel buiten de mogelijkheden.

Woensdag waren de mannen te gast in Gelderland Muziekland bij Eric van den Berg en zongen daar onder meer Where and when.

