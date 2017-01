'Wel geld voor een nieuwjaarsreceptie, niet om te strooien'

Het is glad bij het gemeentehuis in Zevenaar. Foto Mariska Teuben

ARNHEM - 'Het is hier één grote ijsbaan', moppert Joop Arentsen terwijl hij door de Roerdomplaan in Arnhem glibbert. 'Niet normaal hier. Ik heb mensen moeten helpen van de thuiszorg die vast waren komen te zitten. We moesten matten onder de wielen leggen zodat ze weg konden rijden.'

De ene straat in de Arnhemse wijk Monnikenhuizen is wel gestrooid, maar in Joops straat is de sneeuw platgereden tot een witte, spekgladde ijslaag. 'Ik heb de gemeente drie keer gebeld, maar ze doen de tussenstraten niet meer', zegt Joop met een dik Arnhems accent. 'Dat vind ik idioot. Ze kunnen wel een nieuwjaarsreceptie organiseren voor duizenden euro's.'

'Dat oude vrouwtje om de hoek laat normaal iedere dag om 11.00 uur haar hondje uit. Nu zit ze binnen te wachten op haar dochter, die dan een rondje maakt met het beestje.'

Een invalidenparkeerplaats bij de Jumbo aan de Oostburgwal in Arnhem

Maar zorgt de aanhoudende gladheid ook voor grote problemen? De ANBO, de belangenorganisatie voor senioren, heeft geen klachten gekregen. Een rondgang langs de verschillende ziekenhuizen leert dat er niet meer mensen met botbreuken dan normaal op de eerste hulp terecht komen.

Niet met rollator naar de bingo

Ouderenpartij 50PLUS is het met Joop eens. 'Er moet meer worden gedaan aan gladheidsbestrijding', vindt Marcel Bruins, lijsttrekker van de Gelderse 50PLUS fractie. 'Afgelopen maandag hebben we bingo gehad, we hebben iedereen met de auto op moeten halen omdat ze niet naar buiten kunnen met rollator. Ik woon zelf in Doorwerth en het is daar spekglad. Er is geen dooi geweest, dus alle sneeuw is aangevroren.'

Vooral op de Veluwe en rond Arnhem en Nijmegen blijft de sneeuw lang liggen. 'De meeste mensen hebben wel een week eten op voorraad, maar die begint op te raken. We hebben opgeroepen dat ze een beroep kunnen doen op de vrijwilligers van de Zonnebloem, die boodschappen voor ze kunnen doen', zegt Bruins.

'Als ouderen vallen kost het ook geld'

'Ik vind dat er meer aandacht aan besteed moet worden aan gladheidsbestrijding in regio's waar veel ouderen wonen. In Doorwerth is veel hoogbouw waar veel ouderen wonen. Die komen de deur nu niet uit. Zo vaak is het niet glad in Nederland, je kunt gladheid goed bestrijden. Dat kost geld, maar als ouderen vallen kost het de samenleving ook geld. Ga voor veiligheid voor ouderen.'

Wie doet wat?

In Nederland zijn drie partijen die gladheid bestrijden. Rijkswaterstaat strooit de snelwegen, de provincie de provinciale wegen en de gemeente is verantwoordelijk voor het vegen en strooien van de wegen binnen de bebouwde kom. De meeste klachten die bij Omroep Gelderland binnenkomen, zijn afkomstig uit wijken waar niet is gestrooid.

Welke wegen worden gestrooid, is bepaald in het gladheidsbestrijdingsplan dat elke gemeente heeft. 'Onze strooi- en veegwagens worden maximaal ingezet', zegt Martine Baar van de gemeente Arnhem. 'De nadruk ligt op de doorgaande wegen en de busroutes. Daarnaast worden een aantal andere straten gestrooid, maar het is onbegonnen werk om alle straten te strooien.'

Eigen verantwoordelijkheid

De gemeente Arnhem geeft jaarlijks gemiddeld 400.000 euro uit aan gladheidsbestrijding. 'Ik snap de frustraties, maar we zien ook dat mensen er aan wennen. De afgelopen jaren hebben we weinig sneeuw en gladheid gehad, als dat vaker voor zou komen zouden mensen er meer op zijn ingesteld. Mensen kunnen ook zelf actie ondernemen door bijvoorbeeld hun eigen stoep schoon te vegen. Ook kan iedere Arnhemmer een gratis emmer strooizout ophalen bij de gemeentewerf.'

