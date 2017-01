Voorvechters Apeldoorns Kanaal voelen zich voor de gek gehouden

Foto: Omroep Gelderland

WAPENVELD - De conferentie over het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal die donderdag gepland is, gaat niet door. De organisatie voelt zich voor de gek gehouden en wil eerst een uitspraak van de provincie over de situatie.

Dinsdag kwam een bericht naar buiten van de stuurgroep Veluwekroon. Daarin werd gesteld dat het teveel gaat kosten om het kanaal tussen Hattem en Apeldoorn bevaarbaar te maken. Bestuurders komen er niet uit In de stuurgroep zitten bestuurders van het Waterschap Veluwe en Vallei, Rijkswaterstaat, de gemeenten Heerde en Hattem en de provincie Gelderland. Zij kunnen het niet eens worden over de kostenverdeling voor het beweegbaar maken van een sluis en het verhogen van bruggen. De kanaalconferentie van donderdag werd georganiseerd door belangenverenigingen en was volgens de organisatie erop gericht een oplossing te vinden voor de extra kosten voor het bedienen van de bruggen in het kanaal. Om zeep geholpen Roel Docter van de Stichting Recreatie Wapenveld is één van de organisatoren van de conferentie en voelt zich belazerd. 'Jarenlang zijn wij bezig met draagvlak voor het bevaarbaar maken en nu wordt het om zeep geholpen. Ik heb het gevoel dat we jaren voor de gek zijn gehouden.' 'Het heeft totaal geen nut die bruggen te verhogen zonder ze beweegbaar te maken,' vervolgt hij, 'De kades die al zijn aangelegd in Wapenveld zijn nutteloos als er geen boten kunnen komen.' De hoop van Docter is gevestigd op Provinciale Staten van Gelderland. Die bespreken tijdens de voorjaarsnota het voorstel om 3,1 miljoen euro uit te trekken voor het bevaarbaar maken van het kanaal. De conferentie is tot die tijd uitgesteld. Vertrouwen weg 'Er is een sterke regisseur nodig op dit dossier. We hopen dat Provinciale Staten iets aan de situatie kunnen doen. Mijn vertrouwen in de bestuurders is weg. Wij doen even helemaal niets meer met het Apeldoorns Kanaal. Er is een hele kleine kans dat dit nog goed gaat komen,' verzucht hij. Volgens de organisatie waren er tientallen aanmeldingen voor de conferentie, onder meer van het Watersportverbond, de ANWB en het Erfgoed Platform Apeldoorn. Zie ook: Bevaarbaar maken Apeldoorns Kanaal van de baan