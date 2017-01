Vreugde en nieuwe spanning na opheffen vervoersverbod

NOORDEINDE - Pluimveehouder Reurink uit Noordeinde krijgt deze woensdag zeven vrachtwagens voor de deur die nieuwe legkippen brengen. Dat mag weer, omdat het vervoersverbod op de Veluwe in de nacht van dinsdag op woensdag is opgeheven.

'Het is altijd een heerlijk gevoel als de kippen komen', zegt pluimveehoudster Bertha Reurink. 'Het heeft alleen langer geduurd dan verwacht.'

Afwachten wat er nu gebeurt

Het bedrijf lag in de zone van het vervoersverbod dat werd ingesteld na een uitbraak van vogelgriep op een bedrijf met vleeseenden in het Overijsselse Kamperveen. 'Het gebeurde in een periode dat we leeg stonden en net op het punt stonden nieuwe dieren te krijgen. Vanwege de uitbraak en het vervoersverbod kon dat niet meer', legt Reurink uit.

De afgelopen dertig dagen waren er geen nieuwe uitbraken in het gebied en is het vervoersverbod weer opgeheven. De leghennen die deze woensdag worden afgeleverd, werden dus een maand geleden al verwacht. 'Het zijn dezelfde dieren, maar dan vier weken ouder. Die beginnen al eieren te leggen, dus we moeten afwachten of dat goed gaat', aldus de pluimveehoudster.

Spanning blijft ondanks maatregelen

De vrachtwagens die de kippen brengen, stoppen voor het erf. Voordat de chauffeur het terrein mag oprijden, moeten eerst de banden en wielkassen worden ontsmet. Het zijn maatregelen die zijn ingesteld om verspreiding van de vogelgriep te voorkomen.

'Het is hartstikke fijn dat we weer dieren hebben, daar heb je een stal voor', benadrukt Reurink, 'Maar tegelijkertijd is er ook spanning, want de vogelgriep is het land nog niet uit. We zitten hier vlakbij het Veluwemeer en waterrijke gebieden. En hoe netjes je ook werkt, het kan betekenen dat ook onze dieren worden besmet.'

Zie ook: