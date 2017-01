Doodsoorzaak arrestant nog niet duidelijk

NIJKERK - De Nijkerker die eerder deze week na zijn aanhouding in Amersfoort overleed, is in ieder geval niet gestorven aan de gevolgen van lichamelijk letsel. Dat stelt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Wat dan wel de oorzaak is van zijn dood, moet later duidelijk worden. De familie van de Nijkerker vermoedt dat de politie buitensporig geweld gebruikte bij zijn arrestatie.

Volgens woordvoerder Mary Hallebeek van het OM geeft het voorlopig rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) geen uitsluitsel. Het wachten is nu op het toxicologisch rapport. Dat wordt later deze week verwacht en kan misschien meer duidelijkheid geven over de doodsoorzaak van de Nijkerker.

Overlijden

De man werd zondagavond aangehouden, nadat hij vluchtte omdat de politie hem wilde aanhouden. Volgens ooggetuigen verzette de man zich hevig bij zijn aanhouding.

In de cel in Houten werd de man onwel, waarna hij naar het ziekenhuis is overgebracht. Daar is de man overleden.

Stille tocht

Vrijdag wordt een stille tocht voor hem in Amersfoort gehouden, meldt RTV Utrecht. De tocht begint om 18.00 uur bij het politiebureau en gaat in de richting van de Langestraat, waar de Nijkerker zondagavond gearresteerd werd.

